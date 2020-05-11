Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 11 Mayıs Pazartesi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 139 bin 771, can kaybı 3 bin 841 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 32 bin 722 test yapıldı, 1114 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 55 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 89 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1126, toplam entübe hasta sayısı 578 ve toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 oldu.
Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hJzLXCLqoO— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2020
'TEDBİRSİZLİĞİN BEDELİNİN AĞIR OLDUĞUNU UNUTMAYALIM'
Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı uyarıda, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. " ifadelerine yer verdi.
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