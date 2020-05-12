Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Teröristler öldürüldü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan yaptığı açıklamada "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.
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