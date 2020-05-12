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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Teröristler öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı () bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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MSB'DEN AÇIKLAMA: TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı () Twitter'dan yaptığı açıklamada "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 /'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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