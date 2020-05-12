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Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan İdlib'de 10’uncu ortak devriye

Son dakika: , " Mutabakatı çerçevesinde; ’deki Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus icra edildi." bilgisini paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, İdlib'de ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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AÇIKLAMA AZ ÖNCE GELDİ: TÜRK VE RUS KARA UNSURLARI...

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Mutabakatı çerçevesinde; 'deki Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10'uncu Türk-Rus icra edildi.



ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, İdlib'de ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

MUTABAKAT 6 MART'TA SAĞLANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan İdlib mutakabat metni şöyle:

1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacatır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.
İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır.

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