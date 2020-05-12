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Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüsten medet umanlara tepki gösterdi

Son dakika haberleri... Başkan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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TÜRKİYE'NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERİ...

Türkiye Cumhurbaşkanı , 18 yılda verdikleri her sözü tuttukları gibi, koronavirüs salgınına karşı da millete verdikleri sözleri yerine getireceklerini ve Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceklerini belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına eklediği videoda ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele süreci, şehir hastanelerinin yapılışı, salgınla mücadelede diğer ülkelere verilen destekler, 1990'lı yıllarda Türkiye'de sağlık alanında yaşanan sıkıntılardan kesitler yer aldı.

Başkan Erdoğan: Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız BAŞKAN ERDOĞAN: BİZ LAF ÜSTÜNE LAF KOYMANIN DEĞİL, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMANIN ÇABASINDAYIZ

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