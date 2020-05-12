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Başkan Erdoğan açıklamıştı, bomba fabrikasının yer tahsisi yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat 2020'de gittiği Kırıkkale'de bomba üretim ve dolum tesisinin bu ilde yapılacağını açıklamıştı. Kırıkkale Valiliği, için yer tahsisinin tamamlandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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BOMBA FABRİKASININ YER TAHSİSİ YAPILDI

Kırıkkale Valiliği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehri ziyaretinde kurulacağını söylediği için yer tahsisinin tamamlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat 2020 tarihinde ilimizi ziyaretlerinde müjdelediği ve Kırıkkale'nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde çok stratejik bir yatırım olan, 'Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi' kurulması için özel bir firmaya yer tahsis işlemleri tamamlandı. Hayırlı olması dileklerimizle" denildi.

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