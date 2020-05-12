Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hemşireler Günü paylaşımı

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bu salgın döneminde, şükran duygularının ifadesi zordur. Size ünlü bir sözü hatırlatacağım: "Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz." Bu söz, ilk kez bugünlerde, Türkiye'de söylenmeliydi. 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜNÜZ TEKRAR KUTLU OLSUN.

Bu salgın döneminde, şükran duygularının ifadesi zordur. Size ünlü bir sözü hatırlatacağım: "Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz." Bu söz, ilk kez bugünlerde, Türkiye'de söylenmeliydi. 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜNÜZ TEKRAR KUTLU OLSUN. pic.twitter.com/svEQOsQgwX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020