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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a ''geçmiş olsun'' telefonu

'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Antalya'da özel bir hastanede oğlunun böbreği nakledilen Tayfur ile telefonda görüştü. MHP Genel Başkanı , böbrek nakli yapılan 'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020
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BAHÇELİ'DEN FERDİ TAYFUR'A ''GEÇMİŞ OLSUN'' TELEFONU

Tayfur ile bir süre sohbet eden Bahçeli, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Tayfur'un, Genel Başkanı Bahçeli'nin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği biliniyor.

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