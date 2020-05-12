MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a ''geçmiş olsun'' telefonu

Tayfur ile bir süre sohbet eden Bahçeli, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Tayfur'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği biliniyor.