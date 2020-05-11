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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması! Bahçeli'den Meral Akşener'e tepki

MHP Genel Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'in açıklamalarına tepki gösterdi. 'nın masada değil gönüllerde olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Masaya oturan oturmuştur." ifadeleriyle Akşener'i hedef aldı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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BAHÇELİ'DEN CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI

MHP lideri , İYİ Parti Genel Başkanı 'in 'Memleket masası etrafında toplanma' çağrısına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Siyasi uzlaşma doğruya bağlılığın güzelliğini işaret ve ifade eder. Elbette tek başına doğruluk da yetmez. Siyaset doğrudur, zaman yanlıştır; zaman doğrudur, siyaset yanlıştır. Mühim olan her ikisinin de doğru-dürüst-düzgün olmasıdır. Aksi halde her adım fuzuli ve falsoludur. Yanlış siyasetin yanlış zamanda dillendirdiği bir masa edebiyatı gündeme yerleşmiştir. Malum ve mahsurlu odaklar İP'in 'Memleket Masası' kuralım teklifine önüne arkasına bakmadan bodoslama atlamışlardır. Hâlbuki kırık dökük üçayaklı bir masa zaten kurulmuştur. /'nın İP ile ilgili ifşa ve itirafları, İP'in HDP'ye aracılar gönderip icazet arayışları uzun bir süredir kimlerin masa başı çalıştığını fazla zahmete gerek bırakmadan ispatlamıştır. Masaya davet edenler akıllarınca yiyecek menü peşindedir. Masa; masaldır, maval okumaktır." ifadelerini kullandı.

'MHP VE CUMHUR İTTİFAKI MASADA DEĞİL, GÖNÜLLERDEDİR'

Bahçeli, "Takur tukur sallanan masaya oturan oturmuştur." diyerek açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Gerçi şu Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir, insan sağlığı açısından aşırı risklidir. Teklif sahipleri sanıyorum düşüncesizce konuşmuş olacaklardır ki, insan ve toplum sağlığını pek dikkate almamışlardır. 'nin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir. 'Memleket Masası' diyorlar, ne var ki memlekete ve millete zehir diyeti dayatıyorlar. Buna itibar edecek aklı başında ve kalbi vatan için çarpan hiç kimse bulunmamaktadır. 'nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı yoktur. Bu teşebbüs hezeyandır. Türk milletinin masalara ve şer oyun kuruculara değer vermesi imkansızdır. Baksınlar işlerine, otursunlar lekeli ortaklarıyla, fiskos yapsınlar durmadan, nasılsa aracılar da yok, konuşsunlar doğrudan. Yürekleri yetiyorsa geçmişte arka kapılarda yaptıkları pazarlıkları açıklasınlar. PKK'nın masaya nasıl çekildiğini, hangi telkinlerle zillete düştüklerini, buna nasıl ikna edildiklerini söylesinler. Milliyetçi Hareket Partisi ve masada değil, gönüllerdedir."

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