12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 348 artarak 26 bin 991'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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FRANSA KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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