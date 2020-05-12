Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "Engelliler Haftası" paylaşımı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam edilen engelli işçi sayısının 117 bin 734, memur sayısının ise 55 bin 196 olduğunu, evde bakım yardımından yararlanan engelli sayısının 526 bin 754'e ulaştığını, özel eğitim sınıflarında 49 bin 304, özel eğitim okullarında da 53 bin 814 engelli öğrenciye eğitim verildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Erişebilirlik Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Selçuk, engelli birey odaklı hizmetleri geliştirip yaygınlaştırarak, engellilere yönelik her türlü desteği ve ihtiyaca uygun bakım hizmetlerini sunduklarını aktardı.
Engellilerin eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmayı ana hedefleri olarak belirlediklerini vurgulayan Selçuk, 209 üniversitede Engelli Öğrenci Koordinasyon Merkezleri ile hizmet verdiklerini kaydetti.
526 BİN 754 ENGELLİ VATANDAŞA EVDE BAKIM YARDIMI
Bakan Selçuk, paylaşımında, engelliler için sağlanan desteklere ilişkin tablolara da yer verdi.
Buna göre, engelli bakım merkezlerinin sayısı 2002'ye kıyasla 18 kat artışla, 2020 yılı itibarıyla 378'e ulaştı. 2002'de 1843 olan kuruluş bakımından faydalanan engelli vatandaşların sayısı da 2020'de 15 kat artışla 27 bin 750 oldu.
2007'de 30 bin 638 engelli evde bakım yardımlarından yararlanırken, bu sayı 2020 yılı itibarıyla 17 kat artışla 526 bin 754'e yükseldi. Bakanlık, evde bakım yardımları kapsamında engelli vatandaşlar için aylık 1402 lira ödeme yapıyor.
Erişebilirlik çalışmaları kapsamında 2013'ten bugüne 39 bin 398 denetim yapan Bakanlık, 966 kuruluşa gereken standartları sağladığı için erişebilirlik belgesi düzenledi.
KAMUDA 55 BİN 196 ENGELLİ MEMUR İSTİHDAM EDİLDİ
Ayrıca istihdam edilen engelli işçilerin sayısı 2020 yılında 117 bin 734, memurların sayısı ise 55 bin 196 oldu.
Bakanlık, engelli ve engelli yakınlarına sağlanan ücretsiz seyahat desteği kapsamında 854,6 milyon lira ödeme yaptı.
Ayrıca devlet okullarında kaynaştırma eğitimi gören engelli öğrencilerin sayısında 2002'ye kıyasla 10 kat artış sağlandı. Bu çerçevede 2020 yılı itibarıyla 295 bin 697 öğrenci kaynaştırma eğitimi alıyor.
Devlet okullarında özel eğitim sınıflarında 49 bin 304, özel eğitim okullarında 53 bin 814 engelli öğrenciye eğitim verilirken, ücretsiz taşıma hizmetinden faydalanan engelli öğrencilerin sayısı da 2020 itibarıyla 106 bin 379 oldu.
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