Yerli ilaçta kritik adım! TR-C 19'un ruhsatlandırma süreci başladı
Türkiye Kovid-19'la mücadelede yeni bir döneme girdi. Hastalığa karşı geliştirilen yerli ilaç “TR-C 19”un ruhsatlandırılmasıyla ilgili hazırlık süreci başladı. İlaç laboratuvar ortamında virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirmişti. İşte merakla beklenen gelişmenin detayları...
Kovid-19'a karşı etkili bir ilaç olması planlanarak VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş ARGE Merkezi tarafından geliştirilen, fikri ve sınai mülkiyet hakları VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş'ye ait olan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile yürütülen 'TR-C 19' ürününün ruhsatlandırma aşaması için hazırlıklar başlatıldı. Klinik çalışmaları tamamlanarak sonuçların olumlu çıkması halinde ruhsatı alınacak olan ilacın seri üretiminin, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş'nin İstanbul'daki tesislerinde planlandığı duyuruldu.
KLİNİK ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş tarafından yapılan açıklamada, COVID-19'a karşı etkili bir ilaç geliştirmek üzere şirketleri tarafından AR-GE çalışmaları yapılarak tamamlanan ve laboratuvar ortamında virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği kanıtlanan TR-C 19 adlı ürünün, gönüllü hastalar üzerinde klinik çalışmaları ve ileri araştırmaları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile üniversitenin akademik kadrosunun gözetiminde yürütülmesi planlanıyor.
SERİ ÜRETİMİN İSTANBUL'DA
Yeni Şafak'ın haberine göre; VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş, ilacın Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırılma hazırlık sürecini başlattı. Hastalara uygulanması için izin beklenen ilacın klinik çalışmalarının devamı için üretimi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK tesislerinde yapılacak. Klinik çalışmalarda başarılı sonuçlara ulaşılması durumunda ruhsat aşaması tamamlanacak olan ilacın seri üretimi, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. İstanbul tesislerinde planlanıyor.
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