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Yerli ilaçta kritik adım! TR-C 19'un ruhsatlandırma süreci başladı

Türkiye Kovid-19'la mücadelede yeni bir döneme girdi. Hastalığa karşı geliştirilen yerli ilaç “TR-C 19”un ruhsatlandırılmasıyla ilgili hazırlık süreci başladı. İlaç laboratuvar ortamında virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirmişti. İşte merakla beklenen gelişmenin detayları...

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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YERLİ İLAÇTA KRİTİK ADIM! SÜREÇ BAŞLADI

Kovid-19'a karşı etkili bir ilaç olması planlanarak VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş ARGE Merkezi tarafından geliştirilen, fikri ve sınai mülkiyet hakları VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş'ye ait olan, işbirliği ile yürütülen 'TR-C 19' ürününün ruhsatlandırma aşaması için hazırlıklar başlatıldı. Klinik çalışmaları tamamlanarak sonuçların olumlu çıkması halinde ruhsatı alınacak olan ilacın seri üretiminin, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş'nin 'daki tesislerinde planlandığı duyuruldu.

KLİNİK ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş tarafından yapılan açıklamada, COVID-19'a karşı etkili bir ilaç geliştirmek üzere şirketleri tarafından çalışmaları yapılarak tamamlanan ve laboratuvar ortamında virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği kanıtlanan TR-C 19 adlı ürünün, gönüllü hastalar üzerinde klinik çalışmaları ve ileri araştırmaları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile üniversitenin akademik kadrosunun gözetiminde yürütülmesi planlanıyor.

SERİ ÜRETİMİN İSTANBUL'DA
'ın haberine göre; VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş, ilacın ruhsatlandırılma hazırlık sürecini başlattı. Hastalara uygulanması için izin beklenen ilacın klinik çalışmalarının devamı için üretimi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tesislerinde yapılacak. Klinik çalışmalarda başarılı sonuçlara ulaşılması durumunda ruhsat aşaması tamamlanacak olan ilacın seri üretimi, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş. İstanbul tesislerinde planlanıyor.

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