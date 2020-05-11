Carlos Ghosn’un firarının ayrıntıları ortaya çıktı!

Japonya'da hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Tokyo'da tutulduğu ev hapsi sırasında Lübnan'a firar eden Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışının Türkiye ayağıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanıp 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti. 19 sayfalık iddianamede müthiş firarla ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. İddianamede, Ghosn'u Osaka'dan Atatürk Havalimanı'na, buradan da Lübnan Beyrut'a götüren her iki jetin pilotlarının kaçıştan bilgisi olduğu belirlendi. Carlos Ghosn'un Osaka Havalimanı'ndan çıkarılırken içine konulduğu müzik kutusunun altında 70 adet havalandırma deliği açıldığı belirlendi. Kaçışı organize ettiği ileri sürülen Okan Kösemen isimli kargo şirketi yöneticisinin hesabında yüklü miktarda para artışı tespit edilirken, pilotların da aralarında olduğu şüphelilerin kaçış sırasında WhatsApp'tan haberleştikleri anlaşıldı. Firarda kullanılacak uçakların ise MNG Havacılık A.Ş. firmasının Ticaret Müdürü Okan Kösemen tarafından ayarlandığı ifade edildi.





BİLGİ PİLOTLARDAN

İncelemede pilotların, uçuşların her aşamasından Whatsapp programı üzerinden Okan Kösemen'e bilgi verdikleri belirlendi. Şüphelilerden Nesrin Altunalan'ın telefonunda Whatsapp'tan 30 Aralık günü Ö.K. isimli bir şahısla görüşme yaptığı, gizli bir yolcu ile Kösemen'i götürdüklerini, orada uçağa birisinin gelerek Kösemen'e bir şeyler verdiğini, ayrıca Kösemen'in bu işten çok sağlam para yediğini söylediği tespit edildi. Okan Kösemen'in telefonunda yapılan incelemede ise Whatsapp'tan şüpheli Bahri Kutlu Sömek ile görüşme yaptığı, '"Bagaj bekliyoruz" yazdıktan sonra gülme emojisi koyarak bilgi verdiği anlaşıldı. Kösemen'in de bu mesaja "Emanet arkada kalsın, inişte uçağı karşılayacağım zaten" diyerek karşılık verdiği belirlendi. Kösemen'in başka görüşmede ise bir arkadaşına "ballı bir iş" yaptığını söylediği saptandı. Pilotların hesap hareketlerinde sıra dışı para girişi tespit edilemezken, Kösemen'in hesabına olay öncesi yüklü miktarda euro ve dolar girişi olduğu saptandı.

NAZİF KARAMAN/SABAH