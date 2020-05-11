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Corona virüse çare bulacaklar! Türk ekipten dünyada bir ilk!

Dünyanın en önemli kanser merkezlerinden MD Anderson Kanser Merkezi'nde çalışan Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi, dünyada ilk kez, gen susturma yöntemi ile Kovid-19'a karşı ilaç geliştirecek. Prof. Dr. Özpolat, hem akciğer kanserinde hem Kovid-19'da çığır açacak bu araştırmanın detaylarını ilk kez anlattı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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CORONA VİRÜSE ÇARE BULACAKLAR! TÜRK EKİPTEN DÜNYADA BİR İLK!

Dünyanın en iyi kanser merkezlerinden Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi Deneysel İlaçlar ve Kanser Tıbbı bölümünde 26 yıldır görev yapan Prof. Dr. Bülent Özpolat, kansere karşı hedeflenmiş tedaviler konusunda pekçok patentin de sahibi. Prof. Dr. Özpolat, geçen yıl akciğer kanserinin tedavisinde daha başarılı sonuçlar verecek "gen susturma yöntemiö ile ilaç geliştirme projesi için Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH (National Institute of Health) ve Ulusal Kanser Enstitüsü NCI (National Cancer Institute) tarafından 1 milyon 250 bin dolarlık araştırma fonu sağlandığını belirterek, "Akciğer kanseri ve Kovid-19'un bazı mekanizmaları birbirine çok benziyor. Bu nedenle pandemiden sonra kanser projemizi revize ettik ve 200 bin dolar ek bütçe alarak aynı yöntemi Kovid-19'da ölümcül sonuçlara yol açan sitokin fırtınasına karşı ilaç geliştirmek üzere de kullanacağız. Birkaç ay içinde hayvan deneylerine başlayacağız. Her şey yolunda giderse Eylül ayı gibi hasta denemelerine başlamayı planlıyoruz. Bu ilacı geliştirdiğimizde hem aşının başarısız olacağı vakalarda, hem de aşılanmamış nüfusta Kovid nedeniyle ortaya çıkabilecek ölümcül sitokin fırtınası tablosuna çözüm bulunmuş olunacak" dedi.

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