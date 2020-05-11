MSB açıkladı! Hudut hattında ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Çaldıran hudut hattında kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birlikleri tarafından Van'ın Çaldıran ilçesi hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Hudut Birliklerimiz tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi" bilgisini paylaştı.
Söz konusu paylaşımda, ele geçilen kaçak sigaralara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- Osmaniye'de bir ev karantinaya alındı
- O görüntülere takipsizlik
- Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı?
- Karantina yurtlarında son durum
- Başkan Erdoğan açıklamıştı! Açılıyor...
- Uçuşlar ne zaman açılacak?
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Engelliler Haftası mesajı
- Tatil planı yapanlar dikkat!
- Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kuruldu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?
- Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?
- Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
- Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?
- AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?
- TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle: Antalya 2020 TOKİ 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- EBA canlı ders lise nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 11 Mayıs EBA canlı ders saat kaçta?