11 Mayıs 2020, Pazartesi
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MSB açıkladı! Hudut hattında ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (), Çaldıran hudut hattında ele geçirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birlikleri tarafından Van'ın Çaldıran ilçesi hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI! HUDUT HATTINDA ELE GEÇİRİLDİ

(), resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Hudut Birliklerimiz tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket ele geçirildi" bilgisini paylaştı.

Söz konusu paylaşımda, ele geçilen kaçak sigaralara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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