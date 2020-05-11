MSB açıkladı! Hudut hattında ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Hudut Birliklerimiz tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi" bilgisini paylaştı.

Söz konusu paylaşımda, ele geçilen kaçak sigaralara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.