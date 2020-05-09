09 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

, Twitter hesabı üzerinden lideri 'ye teşekkür etti. Bakan Albayrak paylaşımında, ''Tüm gayreti ile Büyük ve idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK'TAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Tüm gayreti ile Büyük ve idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda ailesine şükranlarımı sunarım.

Ayrıca , MHP Genel Başkanı 'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür |Video HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR |VİDEO

Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor? Emin Pazarcı yorumladı |Video BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR? EMİN PAZARCI YORUMLADI |VİDEO

Son dakika: Şebnem Bursalı: Yaşananlar tesadüf değil! Darbe çağrıları ekonomik saldırılar... |Video ŞEBNEM BURSALI: YAŞANANLAR TESADÜF DEĞİL! DARBE ÇAĞRILARI EKONOMİK SALDIRILAR... |VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA