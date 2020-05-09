Başkan Erdoğan'dan "Danıştay'ın Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü" mesajı
Başkan Erdoğan, 10 Mayıs "Danıştay'ın Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "152 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ülkemizde hukuk ilkelerinin muhafazası ve demokrasimizin güçlenmesi sürecinde önemli sorumluluk üstlenen Danıştay ve İdari Yargı'nın değerli mensuplarının bundan sonra da hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeden fedakarca çalışmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mayıs "Danıştay'ın Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunmasında ve yargı sisteminin işleyişinde etkin bir kurum olan Danıştay'ın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, "Şurayı Devlet" adıyla 1868 yılında kurulan Danıştay'ın, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı; yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli bir kuruluş olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Devletin, toplumun ve beşeri münasebetlerin taşıyıcı sütunu olan adaletin ülkemizde korunması ve güçlendirilmesi, adli hizmetlerinin hakka, hukuka, kanunlara uygun şekilde yürütülebilmesi hususunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. 152 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ülkemizde hukuk ilkelerinin muhafazası ve demokrasimizin güçlenmesi sürecinde önemli sorumluluk üstlenen Danıştay ve İdari Yargı'nın değerli mensuplarının bundan sonra da hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeden fedakarca çalışmaya devam edeceğine inanıyorum. Danıştay'ın kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Günü vesilesiyle başta Sayın Başkan ve üyeler olmak üzere idari yargı mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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