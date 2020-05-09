09 Mayıs 2020, Cumartesi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüsle mücadelede önemli adımı duyurdu

İletişim Başkanı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımları açıkladı. Altun, ''Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca ’daki çok amaçlı hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIMI DUYURDU

İletişim Başkanı şu ifadeleri kullandı: Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca 'daki çok amaçlı hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek.

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