İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüsle mücadelede önemli adımı duyurdu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımları açıkladı. Altun, ''Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek.'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı: Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul'daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek.
Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul'daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek. pic.twitter.com/LVYqH3y4Cb— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 9, 2020
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- ABD’li doktordan koronavirüsle ilgili şok açıklamalar!
- Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı
- Başkan Erdoğan acil hastanelerini inceledi
- Başkan Erdoğan'dan "Danıştay'ın Kuruluş Yıl Dönümü'' mesajı
- Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderildi
- CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sözünü verdiği indirimi yapmadı!
- MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepki
- Bu fotoğraf ile paylaştı: Bir ricam var...
- A Haber'de çarpıcı yorum: Tek dertleri jakobenler yönetsin
- Başkan Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (9 Mayıs)
- İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...
- Son dakika: Bayramdan sonra spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?
- Detaylar açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-14 yaş 15-24 yaş ne zaman sokağa çıkacak?
- Nöbetçi eczaneler listesi: 9-10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi eczaneler hangileri?
- AVM çalışma saatleri nasıl? Alışveriş Merkezileri ne zaman açılıyor? İstanbul, Ankara hangi AVM'ler açılacak?
- Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Sokağa çıkma yasağı olan 24 il hangileri? (Video)
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılar sokağa ne zaman çıkacak? Refakatçi olacak mı?
- Halk Bankası destek kredisi başvuru ekranı! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?