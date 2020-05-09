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ABD ve Avrupa’da koronavirüs buhranı! Milyonlar işinden oldu

A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında koronavirüs sürecinin 7 haftada dünyayı sosyal ve iktisadi olarak hangi noktaya getirdiği masaya yatırıldı. ve Avrupa’daki ekonomik buhran gözler önüne serildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2020
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ABD VE AVRUPA’DA KORONAVİRÜS BUHRANI! MİLYONLAR İŞİNDEN OLDU

'de 7 haftalık süreçte 34 milyon kişi işsiz kalırken, 57.8 milyon kişi yiyecek, konut, sağlık, çocuk bakımı, ulaşım ve cep telefonu gibi temel yaşam gereksinimlerini aylık bütçeleriyle karşılayamıyor. ABD'de baş gösteren olumsuz koşullar son günlerde, Walmart'ın sahibi Walton ailesinin orantısız aylık gelirini tartışma haline getirdi. Öyle ki Walton ailesi koronavirüs sonrası saatte 4 milyon 110 bin dolar, günde 100 milyon dolar kazanırken; işçileri 12 dolar kazanıyor. Öte yandan ABD'de ilan edilen 2 trilyon dolarlık salgın bütçesinden en büyük parayı alan şirketlerden bir tanesi de Walmart. Walmart'la birlikte salgın bütçesinden yararlanan şirketlerin içerisinde Boeing, , Amazon, , gibi devler de bulunuyor. Bahsi geçen şirketler tezat bir biçimde en fazla işçi çıkaran şirketler olarak göze çarpıyor.

ABD ve Avrupa’da koronavirüs buhranı! Milyonlar işinden oldu ABD VE AVRUPA’DA KORONAVİRÜS BUHRANI! MİLYONLAR İŞİNDEN OLDU

AVRUPA'DA DA DURUM FARKSIZ!

Avrupa'da, , , ve başta olmak üzere 64 Avrupa ülkesinde 58 milyon kişi işten çıkartıldı. Toplamda 1 milyon 340 bin iş yeri batarken, sadece Fransa'da 4 milyon kişi ücretsiz izne gönderildi. Avrupa'da turizm gelirleri de büyük darbe yedi; gelirler yüzde 70 oranında düştü. Otomotiv sektörü de salgının oluşturduğu buhrandan payını aldı ve yüzde 71'lik düşüş yaşadı. şirketlerinin değer kaybı ise yüzde 55.

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