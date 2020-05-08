Son dakika: Mesut Yılmaz ameliyat oldu! Yakınları son durumu hakkında bilgi verdi
Son dakika haberi; Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu. Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi yakınları duyurdu. Öte yandan Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama da hastaneden geldi.
Beyin sapında tümör saptanan eski Başbakan ve eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Mesut Yılmaz ameliyat oldu.
Aile çevresinden aktarılan bilgiye göre Eski Başbakan ve eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın beyin sapında bir tümör saptandı.
AMELİYAT OLAN YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan ameliyat ile tümör başarılı bir şekilde alındı. Yakınları, Yılmaz'ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını bildirdi.
Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. Geçen yıl 23 Ocak'ta yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.
HASTANEDEN MESUT YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe tarafından ameliyat edilen Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Mesut Yılmaz, 5 Mayıs 2020 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibariyle tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir" denildi.
MESUT YILMAZ KİMDİR?
Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Güzide'dir. Ekonomist ve maliyeci; 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Mesut Yılmaz, Almanya Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı.
Özel sektörde yönetici olarak çalışan Mesut Yılmaz sanayi sektöründe görev yaptı. 1983 yılında Anavatan Partisi'nde Kurucu Üye oldu. Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı.
Mesut Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem'de Rize Milletvekili. 45. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. Hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. Hükümetlerde Başbakanlık, 57. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1991-2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.
Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babası.
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