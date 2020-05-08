Bomba itiraf! Jandarmanın iknası ile terör örgütünden kaçtı ve her şeyi anlattı: ABD askerlerinden eğitim aldık
Suriye’de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edildi. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre Suriye’den güvenli şekilde getirilen H.D. alınan ifadesinde bölgede ABD askerleri tarafından eğitim aldıklarını ve yürüttükleri faaliyetleri tüm çıplaklığıyla anlattı.
H.D., PYD/YPG terör örgütünden kaçarak Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, 2015 yılından beri Kayıp Şahıs olarak arama kaydı bulunan H.D.'nin PYD/YPG saflarında olduğunu belirledi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın H.D.'nin ailesi ve yakınlarıyla yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren H.D.nin 10 Mart 2020 tarihinde örgütten kaçarak İstanbul İl Jandarma kuvvetlerine teslim olmasını sağladı.
HDP TEMSİLCİLİĞİ ÖRGÜTE GÖNDERMİŞ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.D.'nin alınan ifadesinde 2015 yılında İstanbul Okmeydanı HDP temsilciliğinde faaliyet yürüten bir takım kişilerin propagandası sonucu yanındaki 23-24 yaşlarındaki bir erkek şahısla birlikte kişi başı 200 lira verilerek 2015 yılında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne katılmak maksadıyla İstanbul'dan Dyarbakır'a gönderildikleri, burada örgütün elemanları tarafından karşılanarak il merkezinde bulunan bir evde 2 gün bekletildiklerini anlattı. Diyarbakır'da örgüt mesupları tarafından kendilerine kişi başı 100'er lira verilerek önce Mardin Kızıltepe'de örgüt mensupları ile buluştukları ve daha sonra kuryeler vasıtası ile Suriye'nin Kamışlı bölgesine geçtikleri anlatıldı. Kandırılarak örgüte dahil edilen H.D. ve yanında bulunanlarla Suriye'nin Derik, Irak'ın Zap bölgelerinde 6 ay süreyle silahlı eğitim aldıkları daha sonra terör örgütünün üst yönetiminin talimatıyla DAEŞ terör örgütüyle savaşmak için 5 yı süreyle sırasıyla Tel Abyad, Ayn El Arab, Rakka, Haseke ve Deyrzor bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüklerini ifade etti.
ABD ASKERLERİ SURİYE'DE TERÖRİSTLERE EĞİTİM VERDİ
Ayrıca Ayn El Arab bölgesinde örgütsel anlamda siyasi, ideolojik ve komutanlaşma eğitimi aldığı, eğitimin ardından son bir yıl Deyrzor bölgesinde sözde alay komutanı seviyesinde yerel halktan oluşan 150 kişilik terörist grubuna eğitim verdiği, yine bu grupla birlikte bölgede asayiş faaliyeti yürüttüğü ve bu sayede yerel halk üzerinde baskı ve kontrolü sağladıklarını anlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin örgütün üst yönetimi tarafından belirlendiği, Suriye bölgesinde faaliyet gösteren terörist gruplarına Amerika Birleşik Devletleri unsurlarınca silah kullanma eğitimi verildiği, ayrıca hava ve kara araçlarına karşı kullanılacak füzelerin de çoğunluğunun aynı unsurlarından temin edildiği, DAEŞ tarafından ele geçirilen bomba taşıma özelliği olan dronları geliştirerek Til Temir ve Alya bölgelerinde TSK ve ÖSO'ya karşı kullandıklarını ifade etti.
BÖLGEDEKİ DİĞER ÖRGÜTLER DEŞİFRE ETTİ
Örgütün tepe yönetimi tarafından gerçekleştirilen eylem yöntemlerine ilave olarak Suriye bölgesinde örgüt mensuplarınca inşa edilecek tüneller vasıtasıyla sızma yöntemlerini kullanarak eylem gerçekleştirilmesi husunda talimatlar verildiği, TSK'nın bölgede yürüttüğü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının örgütün moral ve motivasyonunu son derece bozduğunu hava destekli operasyonlarla çözülmeler yaşandığını belirtti. Ayrıca Suriye-Haseke ve Kamışlı bölgelerinde MLKP, MLSPB ve DKB/BÖG terör örgütü mensuplarının faaliyet gösterdiği Suriye-Haseke bölgesinde bulunan şehit Uğur Kaymaz Akademisinde küçük yaştaki çocukların eğitime tabi tutulduğu, 15-16 yaşlarına gelince cepheye sürüldüğüün tespitinin yapıldığı ifade edildi.
Atakan IRMAK/SABAH
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