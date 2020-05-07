Son dakika: 4 aşamalı normalleşme planı! Okullar, düğün salonları ne zaman açılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sonrası normalleşme süreciyle ilgili, "Tedbirleri hızlandırabiliriz de tekrar sıkabiliriz de, bu pandemi ile ilgili gelecek verilere bağlı" dedi. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı il sayısının artırılmasının planlandığını belirten Erdoğan, "Vaka sayısının düştüğü illerde rahatlama olacak" diye konuştu.