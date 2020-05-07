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Son dakika: 4 aşamalı normalleşme planı! Okullar, düğün salonları ne zaman açılacak?
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte devam eden kısıtlamalar da yerini normalleşmeye bırakıyor. İşte 4 aşamalı normalleşme planı.
Giriş Tarihi: 07.05.2020 09:18Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 09:23