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Haberler Galeri Son dakika: 4 aşamalı normalleşme planı! Okullar, düğün salonları ne zaman açılacak?

Son dakika: 4 aşamalı normalleşme planı! Okullar, düğün salonları ne zaman açılacak?

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte devam eden kısıtlamalar da yerini normalleşmeye bırakıyor. İşte 4 aşamalı normalleşme planı.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 09:23
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Son dakika: 4 aşamalı normalleşme planı! Okullar, düğün salonları ne zaman açılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sonrası normalleşme süreciyle ilgili, "Tedbirleri hızlandırabiliriz de tekrar sıkabiliriz de, bu pandemi ile ilgili gelecek verilere bağlı" dedi. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı il sayısının artırılmasının planlandığını belirten Erdoğan, "Vaka sayısının düştüğü illerde rahatlama olacak" diye konuştu.

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Son dakika: 4 aşamalı normalleşme planı! Okullar, düğün salonları ne zaman açılacak?

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK'da normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planı gündeme geldi. Toplantıda değerlendirilen 4 aşamalı plan şöyle:

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Son dakika: 4 aşamalı normalleşme planı! Okullar, düğün salonları ne zaman açılacak?

BERBER, AVM, MARKETLER PAZARTESİ
Normalleşmenin birinci aşamasında marketler, berberler, kuaförler ve AVM'ler belirli kısıtlamalar kapsamında açılacak. 11 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu'nda vaka sayısı az olan illerde kısıtlamanın kaldırılmasının gündeme gelmesi ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir karar alınması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Zonguldak'ın ise seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı son iller olması bekleniyor.

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Son dakika: 4 aşamalı normalleşme planı! Okullar, düğün salonları ne zaman açılacak?

CAMİLER, KAFELER, PANDEMİ HASTANELERİ
İkinci aşamada sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek.

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Son dakika: 4 aşamalı normalleşme planı! Okullar, düğün salonları ne zaman açılacak?

Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.