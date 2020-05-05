Turizm Bakanlığından "beş yıldızlı ücretsiz halk plajı" hamlesi: Belek ve Kadriye halk plajları...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yaz sezonuna kadar tamamlamayı planladığı Belek ve Kadriye halk plajlarında çalışmalarına hız verdi. Yeni tesislerde, plaj alanından restoranlara, otoparktan yöresel ürün pazarına kadar pek çok hizmet sunulacak. Her iki plajda da koruma altına alınan caretta carettalar için koruma ve tedavi merkezlerine yer verilecek. İşte o muhteşem plajlardan fotoğraflar...
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, planlamaları tamamlanan iki plaj, bölgedeki farklı görüş ve engellere rağmen yeni sezonda ücretsiz hizmet verecek.
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