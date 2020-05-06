Berberlerde "yeni dönem" | İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz'den açıklama

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, "Bu süreç berberliğin ve kuaförlüğün insan hayatında ne kadar önemli bir meslek olduğunu ortaya koydu" dedi.

Akyüz, "Esnaf hazır, yaşanabilecek yoğunluk sıkıntı oluşturmaz. Şu an berberlerde randevu yoğunluğu var. Ben 3-4 günlük randevu listesinin dolduğuna inanıyorum. Berberler müşterilerini gruplar kurarak sürekli bilgilendiriyorlar, buradan randevu alıyorlar" şeklinde konuştu.



"BERBERLİK AVRUPA'DAKİ GİBİ ELİT MESLEK OLACAK"

Öte yandan "Artık bizim mesleğimiz Avrupa'daki gibi elit meslekler içerisine girecek" diyen Şükrü Akyüz, "Artık berberlere de akıllı telefonlar için uygulama lazım. Yazılımla müşterinin ne zaman geleceği, hangi berberin ne zaman boş olduğu bilgilerine ulaşılabilecek. Bununla ilgili girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Kıyafet alışverişinin yapıldığı züccaciye gibi yerler 11 Mayıs'ta açılacak." ifadelerini kullanmıştı.