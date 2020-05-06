07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dini değerlere hakaret eden Hakan Aygün'ün tahliye kararına Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan itiraz!

Dini değerlere hakaret eden Hakan Aygün'ün tahliye kararına Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan itiraz!

Sosyal medya aracılığı ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından hakkında dava açılan ve tutuklu bulunan gazeteci , bugün yapılan duruşmada tahliye edilmişti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Aygün'ün tahliye kararına itiraz etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
ABONE OL
DİNİ DEĞERLERE HAKARET EDEN HAKAN AYGÜN'ÜN TAHLİYE KARARINA BODRUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN İTİRAZ!

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak çalışan gazeteci hakkında 'Ey İBAN edenler' ifadesinin yer aldığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Nisan günü Gümbet İskelesi'nde kaldığı teknede gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Aygün adliyeye sevk edilmiş, buradaki işlemleri sonrası "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aygün bugün Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasına çıktı. Mahkeme heyeti, hazırlanan iddianameye ilişkin mevcut delillerin toplandığını, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinden istenen yazının cevabının geldiğini ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Aygün'ü tahliye etti.

Tahliye ardından jet bir gelişme yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Hakan Aygün hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Halk Tv Eski Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'ün ifadesi ortaya çıktı! HALK TV ESKİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ HAKAN AYGÜN'ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
Ayetle alay etmeye çalışan Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusu AYETLE ALAY ETMEYE ÇALIŞAN HÜSEYİN AYGÜN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA