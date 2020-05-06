Dini değerlere hakaret eden Hakan Aygün'ün tahliye kararına Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan itiraz!
Sosyal medya aracılığı ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından hakkında dava açılan ve tutuklu bulunan gazeteci Hakan Aygün, bugün yapılan duruşmada tahliye edilmişti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Aygün'ün tahliye kararına itiraz etti.
Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak çalışan gazeteci Hakan Aygün hakkında 'Ey İBAN edenler' ifadesinin yer aldığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Nisan günü Gümbet İskelesi'nde kaldığı teknede gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Aygün adliyeye sevk edilmiş, buradaki işlemleri sonrası "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Aygün bugün Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasına çıktı. Mahkeme heyeti, hazırlanan iddianameye ilişkin mevcut delillerin toplandığını, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinden istenen yazının cevabının geldiğini ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Aygün'ü tahliye etti.
Tahliye ardından jet bir gelişme yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Hakan Aygün hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
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