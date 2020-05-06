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Arjantin ve Brezilya'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arjantin ve 'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak 'a geldi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020
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ARJANTİN VE BREZİLYA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Arjantin ve 'dan alınan Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 00.10'da Havalimanı'na indi.

'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi.

Tahliye edilenleri götürecek otobüsün personeli, maske ve gözlük takıp tulum giyerek önlem aldı.

İşlemleri tamamlanan yolcular, otobüslerle karantinaya alınacakları 'daki yurda gönderilecek.

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