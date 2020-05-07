CHP'li Erdal Aksünger Başkan Erdoğan'a iftira atmak isterken rezil oldu

CHP'li Erdal Aksünger, "İBB'nin 'havuzdan fatura ödeme' çağrısı sonucu 4,5 saatte 1,45 milyarlık fatura ödendi" yalanını ortaya atarken Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan miktarla kıyaslamada bulundu. Attığı yalan tweetin 3 dakika sonrasında yeni bir paylaşım yapan Aksünger "milyarlık" kelimesi "milyon olacak" diyerek çark etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na şimdiye kadar 1 milyar 910 milyon lira bağış yapıldı.

CHP DAYANIŞMAYI HAZMEDEMEDİ



'Milli Dayanışma Kampanyası'nı hazmedemeyen CHP, Türkiye'nin virüsle mücadelesini baltalamak için yalan üstüne yalan söyledi.

AKSÜNGER'DEN 'MİLYARLIK' YALAN



CHP'nin yalanlarına bir yenisini CHP Parti Meclis üyesi Erdal Aksünger ekledi. Aksünger, CHP'li İBB'nin 'askıda fatura' uygulaması üzerinden yalan bir paylaşım yaparak 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirmek istedi.

"4,5 SAATTE 1,45 MİLYARLIK FATURA ÖDENDİ" YALANI



Aksünger, Twitter'dan yaptığı paylaşımla "İBB'nin 'havuzdan fatura ödeme' çağrısı sonucu 4,5 saatte 1,45 milyarlık fatura ödenmiş. Erdoğan topu-tüfeği devreye sokmasına rağmen 1 ayda 1,91 milyar topladı!! Siz halka yetemediniz ama halk kendine yetiyor." iddialarında bulundu.

3 DAKİKADA ÇARK ETTİ



CHP'li Aksünger attığı yalanın ardından 3 dakika sonra yeni bir paylaşım yaparak, "Milyon olacak" diyerek çark etti.

YALAN TWEETİN BİNLERCE BEĞENİ ALMASI DİKKAT ÇEKTİ



Aksünger'in attığı yalan tweet 20 binin üzerinden beğeni alırken daha sonra attığı çark tweetinin ise 89 beğeni alması dikkat çekti.

İMAMOĞLU DA AYNISINI YAPMIŞTI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda attığı tweetle 500 bin ton asfalt çalışması yaptıklarını iddia etmişti. Gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, "sehven 500 bin" yazdığını, yapılan çalışmanın 5 bin ton olduğunu ifade etmişti.