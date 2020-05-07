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CHP'li Erdal Aksünger Başkan Erdoğan'a iftira atmak isterken rezil oldu

yalan siyasetiyle rezil olmaya devam ediyor. CHP Parti Meclis üyesi , üzerinden yaptığı iftiralarla Başkan Erdoğan'ı hedef almak istedi, kendisini rezil etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'A İFTİRA ATMAK İSTERKEN REZİL OLDU

'li , "'nin 'havuzdan fatura ödeme' çağrısı sonucu 4,5 saatte 1,45 milyarlık fatura ödendi" yalanını ortaya atarken 'nda toplanan miktarla kıyaslamada bulundu. Attığı yalan tweetin 3 dakika sonrasında yeni bir paylaşım yapan Aksünger "milyarlık" kelimesi "milyon olacak" diyerek çark etti.

Başkan 'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na şimdiye kadar 1 milyar 910 milyon lira bağış yapıldı.

CHP DAYANIŞMAYI HAZMEDEMEDİ

'Milli Dayanışma Kampanyası'nı hazmedemeyen CHP, Türkiye'nin virüsle mücadelesini baltalamak için yalan üstüne yalan söyledi.

AKSÜNGER'DEN 'MİLYARLIK' YALAN

CHP'nin yalanlarına bir yenisini CHP Parti Meclis üyesi Erdal Aksünger ekledi. Aksünger, CHP'li İBB'nin 'askıda fatura' uygulaması üzerinden yalan bir paylaşım yaparak 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirmek istedi.

"4,5 SAATTE 1,45 MİLYARLIK FATURA ÖDENDİ" YALANI

Aksünger, Twitter'dan yaptığı paylaşımla "İBB'nin 'havuzdan fatura ödeme' çağrısı sonucu 4,5 saatte 1,45 milyarlık fatura ödenmiş. Erdoğan topu-tüfeği devreye sokmasına rağmen 1 ayda 1,91 milyar topladı!! Siz halka yetemediniz ama halk kendine yetiyor." iddialarında bulundu.

3 DAKİKADA ÇARK ETTİ

CHP'li Aksünger attığı yalanın ardından 3 dakika sonra yeni bir paylaşım yaparak, "Milyon olacak" diyerek çark etti.

YALAN TWEETİN BİNLERCE BEĞENİ ALMASI DİKKAT ÇEKTİ

Aksünger'in attığı yalan tweet 20 binin üzerinden beğeni alırken daha sonra attığı çark tweetinin ise 89 beğeni alması dikkat çekti.

İMAMOĞLU DA AYNISINI YAPMIŞTI

CHP'li İBB Başkanı da sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda attığı tweetle 500 bin ton asfalt çalışması yaptıklarını iddia etmişti. Gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, "sehven 500 bin" yazdığını, yapılan çalışmanın 5 bin ton olduğunu ifade etmişti.

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