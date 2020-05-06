07 Mayıs 2020, Perşembe
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Selçuk Bayraktar'a destek! Devletimizin ve milletimizin bekası için...

, Twitter hesabından hakkında açıklama yaptı. İletişim Başkanı Altun, "Devletimiz milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Devletimiz milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir.

Türkiye yepyeni bir heyecan ve kararlılıkla başlatmış olduğu #MilliTeknolojiHamlesi projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek, devletimizin ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir.

Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez.

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