İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Selçuk Bayraktar'a destek! Devletimizin ve milletimizin bekası için...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Milli Teknoloji Hamlesi hakkında açıklama yaptı. İletişim Başkanı Altun, "Devletimiz milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Devletimiz milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir.
Türkiye yepyeni bir heyecan ve kararlılıkla başlatmış olduğu #MilliTeknolojiHamlesi projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek, devletimizin ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir.
Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez.
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