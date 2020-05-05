Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bakliyat alım fiyatlarını açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır.

Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

detaylar gelecek...