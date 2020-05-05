05 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bakliyat alım fiyatlarını açıkladı!

Son dakika haberi... : TMO’nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını, ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını, ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz.

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Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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BAKAN PAKDEMİRLİ BAKLİYAT ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır.

Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

detaylar gelecek...

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