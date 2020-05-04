04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayıları hakkında açıklama yaptı. 4 Mayıs'ın günlük verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısındaki düşüşe dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 35 bin 771 test yapıldı, 1614 yeni vaka tanısı konuldu. 64 kişi vefat etti ve 5 bin 015 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 659, toplam vefat sayısı 3 bin 461, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1384, toplam entübe hasta sayısı 727, toplam iyileşen hasta sayısı ise 68 bin 166 olarak açıklandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TÜRKİYE'DEKİ KORONAVİRÜS VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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