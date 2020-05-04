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CHP'li Veli Ağbaba’dan T3 Vakfı hakkında yeni yalan! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Mahkemeye verdik

Müdürü ve Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , Genel Başkan Yardımcısı ’nın T3 Vakfı hakkında yaptığı yeni açıklamanın da yalan olduğunu açıkladı. Selçuk Bayraktar, “Resimlerini attığın yerler T3 Vakfı'na ait değil, ’ye ait yerler. O rakamlar da yalan, T3 Vakfı’na destek verildiği de yalan. Ortak yapılan hizmetlerin üstüne biz hem emek hem de maddi destek verdik, vermeye de devam ediyoruz” dedi. Bayraktar, “Önce nakit diye başladın, sonra lafı desteğe çevirdin. döneminde kirli siyasetine malzeme yapmak için benzer iftirayı yayan seni ve diğerlerini mahkemeye verdik. Bunu da ilave delil yaparız.” diyerek sert çıktı.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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CHP'Lİ VELİ AĞBABA’DAN YENİ İFTİRA!

Müdürü ve Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili 'nın T3 Vakfı hakkında yaptığı yeni açıklamanın da yalan olduğunu açıkladı.

Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Ağbaba'nın asılsız iddialarına sert tepki |Video SON DAKİKA: SELÇUK BAYRAKTAR'DAN CHP'Lİ AĞBABA'NIN ASILSIZ İDDİALARINA SERT TEPKİ |VİDEO


BAYRAKTAR: "MADDİ DESTEK VERDİK, VERMEYE DE DEVAM EDİYORUZ"
Selçuk Bayraktar, Veli Ağbaba'nın paylaştığı fotoğrafların T3 Vakfi'na değil Belediyesi'ne ait olduğunu belirterek, "Resimlerini attığın yerler T3 Vakfı'na ait değil, İBB'ye ait yerler. O rakamlar da yalan, T3 Vakfı'na destek verildiği de YA-LAN. Ortak yapılan hizmetlerin üstüne biz hem emek hem de maddi destek verdik, vermeye de devam ediyoruz" dedi.



"İFTİRAYI YAYAN SENİ VE DİĞERLERİNİ MAHKEMEYE VERDİK, BUNU DA İLAVE DELİL YAPARIZ."
Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:
"Ama (Veli Ağbaba) yetmiyor, çarpıtmaktan vazgeçemiyorsun. İlk de değil. Önce nakit diye başladın, sonra lafı desteğe çevirdin. döneminde kirli siyasetine malzeme yapmak için benzer iftirayı yayan seni ve diğerlerini mahkemeye verdik. Bunu da ilave delil yaparız."

VELİ AĞBABA, SELÇUK BAYRAKTAR'I YENİDEN HEDEF ALDI!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Selçuk Bayraktar'ın şahsına verdiği cevaplar üzerine yeni açıklama yaptı ve "Nakit para iddiasında olan yok; ama hala 'Para almadık' diyorlar. Teftiş raporunu paylaşıyoruz; utanmıyorlar. 'Destek verilecek bir tek yandaş vakıflar mı vardı?' diyoruz; trollerini üzerimize salıyorlar. Para almayan vakıf için İBB'nin hangi destekleri verdiği ortada" iddiasında bulundu.



SELÇUK BAYRAKTAR, EKREM İMAMOĞLU'NA ÇAĞRIDA BULUNDU
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı 'na çağrıda bulunmuştu.
Selçuk Bayraktar, Veli Ağbaba'nın ahlaksız iftiralarda bulunduğunu açıkladı ve "Asla Milli Teknoloji Hamlesi yolundan dönmeyeceğiz. Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Ekrem İmamoğlu bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap'lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz" dedi.

"İBB NEDEN BU HİZMETLERİN REKLAMINI HER MECRADA YAPMAYA DEVAM EDiYOR?"
Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:
"Kimseden 1 kuruş bağış, 1 metrekare devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz, biz T3 Vakfı olarak işbirliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz eğitimlerimiz için mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var. Milli Teknoloji Hamlesi"



BAYRAKTAR, İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NİN MAHKEMEYE GÖNDERDİĞİ YAZIYI PAYLAŞTI
Selçuk Bayraktar, Veli Ağbaba'nın iddialarına belgeyle cevap verdi. Bayraktar, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 'nin, İstanbul 20. 'ne gönderdiği yazıyı paylaştı.
İBB Hukuk Müşavirliği'nin, mahkemeye gönderdiği yazıda; "T3 Vakfı'na herhangi bir ödeme yapılmamış ve herhangi ödeme taahhüdünde bulunulmamıştır" ifadeleri yer alıyor.

KENAN KIRAN / SABAH

Selçuk Bayraktar'dan Veli Ağbaba'nın iftiralarına sert tepki SELÇUK BAYRAKTAR'DAN VELİ AĞBABA'NIN İFTİRALARINA SERT TEPKİ

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