Almanya'daki koronavirüs vaka sayısı hakkında flaş iddia
Bonn Üniversitesinden Prof. Dr.Hendrick Streeck, Almanya'nın koronavirüs bilançosu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Almanya'da kaydedilen koronavirüs vaka sayısının gerçekte 1,8 milyon olabileceği ifade edildi.
Almanya'da kaydedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının gerçekte 1,8 milyon olabileceği ifade edildi.
"VİRÜS BUGÜNE KADAR..."
Bonn Üniversitesinden Prof. Dr.Hendrick Streeck'in model hesaplama sistemiyle yürüttüğü araştırma sonucunda, bugüne kadar virüsün 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi.
Araştırma kapsamında, ülkede Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Heinsberg kentinin Gangelt beldesinde, 600 hane halkından yaklaşık 1000 kişiyle görüşüldü.
Buna göre, bugüne kadar bildirilmeyen vaka sayısı, bildirilen sayılardan çok daha fazla olduğu tespit edildi.
Prof. Dr. Hendrick Streeck, araştırmaya ilişkin, "Burada dikkati çekmek istediğim konu, araştırma sonucuna göre yapılan bir tahmin." ifadesini kullandı.
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