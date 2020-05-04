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Bakan Kurum'dan imara aykırı yapılarla ilgili flaş açıklama: 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık

Çevre ve , "Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz 'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. 'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık" dedi.

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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BAKAN KURUM'DAN İMARA AYKIRI YAPILARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Çevre ve , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'nin her noktasında havadan, denizden ve karadan olmak üzere denetimleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

İmara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Cennet vatanımızın her noktasında havadan, denizden ve karadan olmak üzere denetimlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyor, imara aykırı, doğal güzelliklerimizi bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz 'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. 'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık.

Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan foklarının evi Bodrum Küdür Yarımadası'nın koruma statüsü arttırılarak Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik.

Yerel yönetimlerimizden beklentimiz, başta korunan alanlarımız olmak üzere imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız."

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