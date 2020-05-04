Bakan Kurum'dan imara aykırı yapılarla ilgili flaş açıklama: 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her noktasında havadan, denizden ve karadan olmak üzere denetimleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini bildirdi.
İmara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Cennet vatanımızın her noktasında havadan, denizden ve karadan olmak üzere denetimlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyor, imara aykırı, doğal güzelliklerimizi bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz.
Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık.
Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Bodrum Küdür Yarımadası'nın koruma statüsü arttırılarak Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik.
Yerel yönetimlerimizden beklentimiz, başta korunan alanlarımız olmak üzere imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız."
Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık. pic.twitter.com/3DTktvff8B— Murat KURUM (@murat_kurum) May 4, 2020
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