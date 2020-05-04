Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın 'helikopterimiz taciz edildi' iddiasına açıklama
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Milli Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, açıklamasında, "Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanladı.
Sözcü Aksoy, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.
Türk savaş uçaklarının Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra ettiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
"Savaş uçaklarımız Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra etmiş olup, Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İGDAŞ'tan dudak uçuklatan faturalara skandal açıklama
- Şehit MİT’çiyi ifşa davasında önemli gelişme
- Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma yasağı, sınav tarihleri...
- Adalet Bakanlığından flaş açıklama
- Bakan duyurdu! Dev iş birliği!
- Berberler ne zaman açılacak?
- Bakan Kurum'dan imara aykırı yapılarla ilgili flaş açıklama
- CHP'li Veli Ağbaba’dan yeni iftira!
- Sözde soykırımı övdü ABD'den karşılığını aldı!
- Burdur Valisi duyurdu: İlimize gelmeyin
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Oran netleşiyor! Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?
- Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2020 Mayıs ayı TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?
- Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı