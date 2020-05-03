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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında İl Komutanlığınca devam edilen " Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu"nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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ŞEHİT JANDARMA FİDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Fidan'ın cenazesi, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan alınarak, kara yoluyla Aksaray'a getirildi. Şehidin cenazesi, buradan Paşacık Mahallesindeki annesinin evine götürüldü.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan son yolculuğuna uğurlandı | Video ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ EYÜP FİDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI | VİDEO

Helallik alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Somuncu Baba Camisine getirildi.

Burada düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı ve Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Törende, şehidin annesi Elmas, eşi Derya, kardeşi Ali ve çocukları Emre (7) ile Dilara Fidan (13) da hazır bulundu.

Bakan Soylu, babası Vedat Fidan'ın geçen yıl vefat ettiği belirtilen şehit Fidan'ın oğlu minik Emre ile tören öncesinde bir süre sohbet etti.

İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın cenaze namazını kıldırdığı şehit Fidan'ın naaşı, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılan, sosyal mesafe kuralına uyulması sağlanan törene, Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Çetin'in yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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