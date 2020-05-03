Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.
SON DAKİKA: ÖMER DÖNGELOĞLU KORONAVİRÜSTEN VEFAT ETTİ (İLAHİYATÇI YAZAR ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?) | VİDEO
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