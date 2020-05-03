03 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri... nedeniyle hayatını kaybeden için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020
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DÖNGELOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

, nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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