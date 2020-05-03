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MEB'den lise öğrencilerine "uluslararası yazılım eğitimi" fırsatı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerini bilişim teknolojileri alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla uluslararası akredite yazılım geliştirme programlarını erişime açtı. Milli Eğitim Bakanı konu hakkında açıklama yaparak öğrencilere mesaj verdi.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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ÖĞRENCİLERE BÜYÜK FIRSAT! BAKAN SELÇUK’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerini bilişim teknolojileri alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla uluslararası akredite yazılım geliştirme programlarını erişime açtı.

"BECERİLERİNİN ARTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı , yaptığı açıklamada, "Programlarla öğrencilerin mobil uygulama oluşturma, yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

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