MEB'den lise öğrencilerine "uluslararası yazılım eğitimi" fırsatı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerini bilişim teknolojileri alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla uluslararası akredite yazılım geliştirme programlarını erişime açtı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında açıklama yaparak öğrencilere mesaj verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencilerini bilişim teknolojileri alanındaki becerilerini geliştirmek amacıyla uluslararası akredite yazılım geliştirme programlarını erişime açtı.
"BECERİLERİNİN ARTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Programlarla öğrencilerin mobil uygulama oluşturma, yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.
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