03 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tire’de çekirgeler ile kimyasal mücadele yapılacak

Tire’de çekirgeler ile kimyasal mücadele yapılacak

’in Tire ilçesinde görülen çekirgeler hakkında açıklama yapan ve , çekirgelerin komşu ülkelerde görülen zararlı ‘çöl çekirgesi’nden farklı olduğunu, çekirgelerin görüldüğü alanlarda kimyasal mücadele yapılacağını bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2020
ABONE OL
TİRE’DE ÇEKİRGELER İLE KİMYASAL MÜCADELE YAPILACAK

Tire'nin ışıklar ve görülen çekirge türüne dair açıklama yapan ve , çekirgelerin komşu ülkelerde görülen zararlı 'çöl çekirgesi' türünden değil, 'yeşil çekirge' türünden olduğunu bildirdi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Çekirgeler özel mülk olmayan sahalarda ortaya çıkarak, kültür bitkilerine yayılmak suretiyle önemli ölçüde zarar oluşturabilmektedir.



Çiftçilerin bağ, bahçe ve tarlalarında olmayan; hazine arazileri, meralar, köy ortak alanları sahalarda devlet yardım mücadelesi şeklinde mücadele yapılmaktadır.



Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz öncülüğünde Tire İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından, Işıklar ve Yenioba Mahallelerinde çekirge bulaşık alan tespit edilmiş ve kimyasal mücadele yapma kararı alınmıştır. Hava şartları da göz önünde bulundurularak 5 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde çekirgenin görüldüğü köylerde kimyasal mücadele yapılacak ve zararlının önüne geçilecektir" ifadeleri kullanıldı.


İzmir Tire'de çekirge istilası! Mahsulleri yok etmeye başladılar... İZMİR TİRE'DE ÇEKİRGE İSTİLASI! MAHSULLERİ YOK ETMEYE BAŞLADILAR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA