02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 2 Mayıs Cumartesi

Son dakika haberleri... , Twitter'dan koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. 30 Mart'tan bu yana ilk kez vaka sayısının 2.000'in altına düştüğünü belirten Bakan Koca, ''yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın.'' ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

2 Mayıs koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen hasta, ve vefat sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 2 Mayıs Cumartesi SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 2 MAYIS CUMARTESİ

Son 24 saatte 78 kişi vefat etti, 4 bin 451 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375 ve toplam vefat sayısı 3 bin 336'ya ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1445, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 778, iyileşen toplam hasta sayısı da 58 bin 259 oldu.

- "GÜNLÜK VAKA SAYISI 2 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın." ifadelerini kullandı.

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