02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 2 Mayıs Cumartesi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 2 Mayıs Cumartesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
02.05.2020
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. 30 Mart'tan bu yana ilk kez vaka sayısının 2.000'in altına düştüğünü belirten Bakan Koca, ''yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın.'' ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rakamlar böyle devam ederse... dedi güzel haberi verdi
"Rakamlar böyle devam ederse..." dedi güzel haberi verdi
Bakan Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Bakan Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Başörtüsü üzerinden İslam düşmanlığı
Başörtüsü üzerinden İslam düşmanlığı
Akşener'den çark HDP'den tepki
Akşener'den çark HDP'den tepki
Son dakika: Bahçeli'den CHP'nin darbe imasına sert tepki |Video
Son dakika: Bahçeli'den CHP'nin darbe imasına sert tepki |Video
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem!
İngilizlerin bozguna uğratıldığı zafer: Kut-ül Amare...
İngilizlerin bozguna uğratıldığı zafer: Kut-ül Amare...
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon
Başkan Erdoğan Somali'ye yardım paylaşımı
Başkan Erdoğan Somali'ye yardım paylaşımı
CHP İslam karşıtlarıyla aynı safta yer aldı
CHP İslam karşıtlarıyla aynı safta yer aldı
AVM'ler ne zaman açılacak?
AVM'ler ne zaman açılacak?
Normalleşme süreci başlıyor! İlk adres AVM'ler
Normalleşme süreci başlıyor! İlk adres AVM'ler
Daha Fazla Video Göster