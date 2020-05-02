Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 2 Mayıs Cumartesi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. 30 Mart'tan bu yana ilk kez vaka sayısının 2.000'in altına düştüğünü belirten Bakan Koca, ''yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın.'' ifadelerine yer verdi.