Normalleşme için yeni plan! Öncelik o illerde... |Video

Normalleşme süreci için gözler Ramazan Bayramı sonrasında... O süreye kadar salgın önlemleri yeniden ele alınacak. Vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Bu illerin korunması için "tersine karantina" uygulamasının hayata geçirilmesi de gündemde...

Normalleşme takvimi için çalışmalar sürüyor... Kilit tarih 5 Haziran... Yani Ramazan Bayramı'nın hemen sonrası...

Bayrama kadar geçen süede salgın önlemleri yeniden ele alınacak. Vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek.

Bu illerde temel önlemlerin alınmasıyla sosyal hayatın yeniden başlatılması gündemde...

Vaka sayısını sıfıra indiren illerin korunması için tersine karantina uygulamasının hayata geçirilmesi de gündemde...

Bu uygulama ile benzer verilere sahip komşu iller birbiri ile iletişime geçebilecek veya sadece il sınırları içinde serbesti sağlanacak.

Şehirler arası hareketliliğe izin verilmeyecek.

Şu ana kadar bu kriterlere uyan 15 civarında il var... Bartın, Gümüşhane, Burdur ve Tunceli o iller arasında...

KORONA VÜRİSÜTE İKİNCİ DALGA RİSKİ

Ancak henüz pik yani vaka sayısında en yükseği görmeyen ve salgının sürdüğü Anadolu kentleri de bulunuyor. Bu kentlerin güz aylarında

ikinci dalga riski oluşturabileceği belirtiliyor.

İşte bu nedenle uzmanlara göre; vaka sayısının binli rakamlarda veya altında olması çok önemli...

Bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir.

KRİTİK TARİH 5 HAZİRAN

Eğer bayramın etkisiyle vaka sayıları artarsa farklı önlemlerin alınması gerekebilir... Bu nedenle 5 Haziran'da ortaya çıkacak verilerin,

yeni kararlar alınmasında etkili olacağı ifade ediliyor.