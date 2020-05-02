Öğrenciler için yeni hizmet! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından öğrenciler için hayata geçirilen yeni hizmeti duyurdu.

Bakan Selçuk'un Twitter'dan yaptığı açıklamaları şöyle:

"Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile EBA Asistan'ı hayata geçirdik. EBA Asistan ile şifre alma/yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularınızı sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabilirsiniz."



EBA ASİSTAN NEDİR?

"EBA Asistan", kullanıcı sorularına anında yanıt vermek, sorunları çözmek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Tüm dünyaya örnek olabilecek yetkinlikte geliştirilen "EBA Asistan", ilk aşamada Millî Eğitim Bakanlığı uzmanları tarafından belirlenen 10 ana başlıkta en çok sorulan 100'e yakın farklı soruya anında cevap verebiliyor.

"EBA Asistan" sayesinde öğrenci, öğretmen ve veliler; şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularını sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabiliyor.

"EBA Asistan", kural tabanlı chatbotlardan farklı olarak yapay zekâ teknolojilerinin ağırlıklı kullanıldığı bir asistan olarak öne çıkıyor. Türk mühendislerin doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullandığı ve şimdilik olası kullanıcı sorularını yanıtlayacak "EBA Asistan", soru sorulmaya devam ettikçe daha fazla öğrenecek ve sorulara daha iyi yanıt verebilecek.

"EBA ASİSTANI"I NEREDE BULABİLİRİM?

EBA Asistan, www.eba.gov.tr adresinde, kullanıcılarının aşina olduğu şekilde sağ alt köşede yerini aldı bile. Turuncu gülümseyen yüz ikonuna tıklayan ister öğrenci, ister öğretmen, ister veli olsun, asistanlarını kolayca kullanabilecek.

Kullanıcılar; "Şifremi nasıl alırım?", "Sisteme nasıl girerim?", "3. sınıfta yarın hangi dersler var?", "Ders programına nasıl ulaşırım?", "Öğretmenime soru sorabilir miyim?" gibi sorularını "EBA Asistan"a yönelttiğinde kullanılan yapay zeka sistemi, serbest metin şeklinde yazılanları anlıyor, bu sorulara ilgili cevabı veriyor ve kullanıcıları en doğru şekilde yönlendiriyor. Örneğin ilkokul 4. sınıftaki çocuğunuz için ders programını istediğinizde bunu bulup size sunuyor. İlk kez şifre alacaksanız bunun için yapmanız gerekenler konusunda çok basit ve anlaşılır şekilde yönlendirme yapıyor.





"KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLÜ BİR ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİK"

EBA Asistan'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle pek çok yeni uygulama hayata geçiriliyor ve ülkemizin yeniliklere hızla adapte olabilen yapısı bu süreçlerin başarıyla yürütülmesini sağlıyor. Millî Eğitim Bakanlığı olarak biz de öğrencilerimizin derslerinden mahrum kalmaması için uygulamaya aldığımız EBA sistemini tüm dünyaya liderlik edebileceği bir yetkinlikte geliştiriyoruz. Sistemin eksikliklerini hızla tespit ettik ve "Nasıl daha fazla geliştirebiliriz?" sorusunu sorduk. Burada ülkemizin yapay zekâ alanındaki deneyimli şirketlerinden CBOT, gelişmiş yerli yapay zekâ teknolojisiyle bize destek oldu ve kamu-özel sektör işbirliğinin güçlü bir örneğini sergiledik. Bu çalışma aslında ülkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. "EBA Asistan" ile öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz; sistemle ilgili merak ettikleri her soruyu arkadaşlarıyla konuşur gibi buraya yazacak ve doğal dil işleme teknolojisi sayesinde bu soruları hızla anlayıp Millî Eğitim Bakanlığı sistemlerimizden çektiği verilerle doğru cevapları anında verebilecek." dedi.

"BU OLAĞANÜSTÜ DÖNEM ÜLKEMİZİN DİJİTALLEŞMESİ NOKTASINDA BİR FIRSAT"

Tüm dünyada yaşanan bu olağanüstü dönemi ülkemizin gerçek anlamda dijitalleşmesi noktasında bir fırsat olarak değerlendirdiklerini dile getiren CBOT Kurucu ve CEO'su Mete Aktaş Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri EBA Asistan'a ilişkin şöyle konuştu: "CBOT olarak 2017'den bu yana sektörlerde yaşanan dijitalleşmeyi ve faydalarını gerek özel kurumlar gerekse kamu kurumlarıyla değerlendiriyor ve bu noktada çözümlerimizi hazır tutuyorduk. Ülkemizde uzaktan eğitimin kaçınılmaz olduğu bir noktaya geldiğimiz bugünlerde ise bakanlığımıza sosyal sorumluluk odağında yerli yapay zekâ teknolojimizle destek olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağından şüphemiz yok. Biz bu süreçten sonrasına odaklanıp dijitalleşmenin tüm kurumlara nüfuz etmesini yakından destekleyeceğiz. Bu noktada EBA Asistan projesi ile dijitalleşme yönünden dünyaya örnek olacak bir çalışmaya imza atıldı."