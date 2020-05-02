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Danıştay Başkanlığı seçimi 5 Mayıs’ta yapılacak

'ün yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan  için 5 'ta  yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçim sonunda, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan kişi Danıştay'ın yeni başkanı olacak.

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Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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ÖNEMLİ SEÇİMİN TARİHİ BELLİ OLDU

Yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olan Danıştay Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Danıştayda sade bir törenle uğurlanmıştı. Önlemler kapsamında 25 Mart'ta yapılması planlanan de ertelenmişti. Danıştay Genel Kurulunca seçimler, 5 Salı günü yapılacak.

YENİ BAŞKANI OLACAK

için şu ana kadar 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya adaylığını açıkladı. Gizli oyla yapılacak seçim sonunda, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan kişi Danıştay'ın yeni başkanı olacak.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYGUN OLARAK…

Başkanlar Kurulu kararı uyarınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seçim, genel kurul salonu yerine daha büyük olan konferans salonunda yapılacak. Üyeler, termal kameradan geçiş yaparak salona girecek, sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenen yerlere oturacak.

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