02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Günlük 5.000 test kapasiteli laboratuvar kuruldu

, Twitter'dan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ve Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5.000 test kapasiteli bir laboratuvar kurulduğunu açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI! GÜNLÜK 5.000 TEST KAPASİTELİ LABORATUVAR KURULDU

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde: NORMALLEŞME SÜRECİNDE SANAYİ ÜRETİMİNİN, COVID-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve ve Sanayi Odası'nın organizasyon desteğiyle GEBZE'DE, günlük 5.000 test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek.

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