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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde halk ekmek skandalı

'li 'nin  sevkiyat bölümü ekmek dağıtımının yapıldığı bölüm olarak biliniyor. Ankaralılar buradan dağıtımı yapılan ekmeği Halk Ekmek Büfeleri'nden alıyor. Ancak sosyal medyada sevkiyat bölümünün kirli olduğunu gösteren fotoğraf kareleri Ankaralılar tarafından tepki çekti.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE HALK EKMEK SKANDALI

'nin sevkiyat bölümünde hijyen kurallarına uyulmadığının ortaya çıkması ardından ekmek dağıtımı için sevkiyat bölümü olan bölümün tuvaletlerinin kirli olduğu fotoğraf karelerine yansıdı. Kirli tuvaletlerin temizlenmediği ve bu tuvaletleri kullanan belediye görevlilerinin hijyenden uzak bir şekilde ekmekleri götürdüğü belirtiliyor.

EKMEK SEPETİ KİRLİ, TAVANDA KÜFLER VAR

Temizlik ve hijyen kurallarına uyulmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası sevkiyat bölümünün tavanında ise küflerin yer aldığı fotoğraf karesine yansıyor.

Bu küflerin ekmeklerin üzerine düştüğü belirtilirken, bir ekmek sepetinin kirli görüntüsü de yine fotoğrafta görülüyor. Ankaralılar ise yediklerin ekmeğin hijyeni konusunda tepki gösteriyor. Ankara Büyük Şehir Belediyesi Başkanı ise konuyla alakalı henüz bir açıklama yayınlamadı.

DAMLA KAYA / SABAH

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