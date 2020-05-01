01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika:Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı takibe aldı!

Son dakika:Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı takibe aldı!

Son dakika haberine göre Dünya () Dr. , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sosyal medyada takibe aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ, BAKAN KOCA'YI TAKİBE ALDI

'yı Twitter'da takibe alan Ghebreyesus, hesabından Koca'nın "DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19'la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü." paylaşımını retweet etti.

DSÖ Genel Direktörü 'un Twitter hesabında Türkçe paylaşıma yer vermesi dikkati çekti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Covid-19 mücadelesini anlattı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA, DSÖ’YE TÜRKİYE’NİN COVİD-19 MÜCADELESİNİ ANLATTI
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA