Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için tebrikte bulundu.

Bakan Albayrak Twitter'dan şunları yazdı:

Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun.