Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Twitter hesabı üzerinden tebrik mesajı yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için tebrikte bulundu.
Bakan Albayrak Twitter'dan şunları yazdı:
Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun.
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