01 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , nedeniyle Twitter hesabı üzerinden tebrik mesajı yayınladı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN 1 MAYIS MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı , için tebrikte bulundu.

Bakan Albayrak Twitter'dan şunları yazdı:

Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun.

TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı: Barış ve huzur içinde meydanlarda kutlamayı diliyorum TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 1 MAYIS MESAJI: BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE MEYDANLARDA KUTLAMAYI DİLİYORUM

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