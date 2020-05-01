Gümüşhane'de tüm corona virüs tedbirlerine uyuldu! 2 haftadır hiç vaka yok
Gümüşhane'de koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşların dışarı çıkmadıkları gözlendi. Tedbirlere uyulan kentte, son 2 haftadır koronavirüs testi pozitif çıkan hastaya da rastlanmadı.
Gümüşhane'de vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmayınca meydan, cadde, sokaklar boş kaldı.
Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Oltanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda belediye temizlik işçileri dışında kimsenin olmadığı görüldü. Belediye işçileri boş cadde ve sokakları temizledi.
Tedbirlere uyulan kentte son 2 haftadır koronavirüs testi pozitif çıkan hastaya da rastlanılmadı.
Fırıncı İsmail Taşkın, işi dolayısıyla sokağa çıktığını belirterek, "İşimiz olduğu için mecburiyetten geliyoruz. Eğer işimiz olmasaydı bugün evde kalacaktık. Halkımızda evlerinde kalsın" dedi.
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