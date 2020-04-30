30 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri..., koronavirüste vaka sayısını Twitter hesabından açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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BAKAN KOCA KORONAVİRÜSTE VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Koronavirüsle mücadelede dünyanın takdirle takip ettiği Türkiye'de, 30 Nisan'ın vaka sayıları açıklandı. , koronavirüsteki son durumu resmi Twitter adresinden duyurdu.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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