Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı

Koronavirüsle mücadelede dünyanın takdirle takip ettiği Türkiye'de, 30 Nisan'ın vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsteki son durumu resmi Twitter adresinden duyurdu.

Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/rgs7DcWSF1