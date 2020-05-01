Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok yazdı! Vaka sayısını 444 ile çarpan Barış Yarkadaş ve saz arkadaşları kime gülüyor?

İşte Sabah Gazetesi Melih Altınok'un yazısından öne çıkan satır başları:

Siyasette ve medyada nefret objesi olmayı ya da karikatürleşmeyi göze alarak gündemde kalan tipler var. Karantina günlerinde malzeme sıkıntısı çektikleri için de aynı konuların etrafında dolanıp sınırları zorluyorlar.

"MECBUREN REZİLLİKTE YARIŞIYORLAR"

Kendi varoluşlarına zemin yaratmak için topluma korku pompalıyorlar. Çünkü kayıkçı kavgaları olmazsa, millet, tek marifeti "diklenmek" olan bu kof kabadayılar niye var ki diye soracak. Onlar da provokatörlük dışında başka özellikleri, uzmanlıkları olmadığı için mecburen rezillikte yarışıyorlar. Bel altına inip işi "ölüm korkusuna" kadar getiriyor.

"TÜM TÜRKİYE SÖYLEDİKLERİME KİLİTLENECEK"

Gazeteci kılıklısı televizyona çıkıp açık açık bakın şimdi öyle bir saçmalayacağım ki "tüm Türkiye söylediklerime kilitlenecek" diyor.

Daha önce ekranda hesap makinesiyle bile bölme işlemi yapamaması üzerine işittiği gün yüzü görmemiş "iltifatlar" hoşuna gitmiş olmalı ki, o da yine "dört işlem ebcet" üzerinden gidiyor:

"Yapılan testi 444 ile çarpın, koronavirüse enfekte olmuş insan sayısını bulursunuz deniliyor. 40 milyon enfekte olan vatandaşımız var!" diyor.

Bu kadar rahat...