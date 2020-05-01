Siyasette ve medyadaya dagöze alarak gündemde kalan tiplervar.Karantina günlerinde malzeme sıkıntısı çektikleri için de aynı konuların etrafında dolanıp sınırları zorluyorlar. Kendiyaratmak için toplumaÇünküolmazsa,millet, tek marifeti"diklenmek" olan bukof kabadayılar niyevar ki diye soracak.Onlar da provokatörlük dışında başka özellikleri, uzmanlıkları olmadığı içinBel altına inip işi "kadar getiriyor.Gazeteci kılıklısı televizyona çıkıp açık açık bakın şimdi öyle bir saçmalayacağım kidiyor.Daha önce ekranda hesap makinesiyle bile bölme işlemi yapamaması üzerine işittiğihoşuna gitmiş olmalı ki, o da yineüzerinden gidiyor:"Yapılan testi 444 ile çarpın, koronavirüse enfekte olmuş insan sayısını bulursunuz deniliyor.diyor.Bu kadar rahat...Yayındaki doktor kibarcadiyerek saçmaladığını ima ediyor ama nefayda...Bizimki ve en az kendisi kadar yetenekli olan saz arkadaşları kıkır kıkır gülmeyi sürdürüyorlar...Kendilerine mi seyircilerine mi?Lütfen cevabınızı unutmayın, sonda tekrar döneceğiz.

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Bu yalanlar ekranlardan binlerce insana yayılınca da Sağlık Bakanı onca işinin arasında çıkıp açıklama yapıyor. Ne yapsın?Kendisi de birtane tane anlatıyor:"Geçen yıl 1 Ocak-29 Nisan arasında ölüm sayısı, bu yıl aynı dönemdeki ölüm sayısıdiyor.Dahiler ekranda hesaplamak zorunda kalmasınlar diye aradaki farkı () da söyleyiveriyor.Ve çaresizce soruyor:"Koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının ise 2 bin 992.? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim."Durup düşünmek mi? İnsaf mı? Mantık mı? Hakkaniyet mi? Matematik mi?Ne yazık ki çok şey istiyor Bakan.Bakın daha dün, "adliye çıkışındadiyesağlam azı dişimizi çekmeye çalışıyorduhala...

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Ben en çok bu hazin şovları izleyen sevgili seyircileri, seçmenleri ne hissediyorlar, onu merak ediyorum...Yoksa onlar da rezil olmakta sınır tanımayan gazetecileri ve siyasileri gibi sadece gülüyorlar mıdır dersiniz?Peki kime?Kendilerine mi, onlara mı?